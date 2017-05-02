Львів’янка виборола “золото” на турнірі з художньої гімнастики у Португалії

1 травня лідерка юніорської збірної України з художньої гімнастики 13-річна Христина Погранична завоювала золоту медаль на престижному міжнародному турнірі AGN Cup 2017 у Португалії.

Про це повідомили на сайті Федерації гімнастики України.

«Хочемо зазначити, що на цьому старті Христина представила глядачам нову програму з м’ячем під нову пісню відмого гурту Imagine Dragons “Believer”, а у вправі з булавами грація виконала щось дійсно неймовірне: два стрибки “батерфляй” поспіль», – йдеться у повідомленні на сайті Федерації.

У всі фінали Христина пройшла з першим кваліфікаційним результатом. В сумі за виступи у фіналі дівчина отримала 62.200 балів та завоювала «золото».