«Львівтеплоенерго» відновить подачу гарячої води з 1 червня

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», завершено гідравліку магістральних трубопроводів від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» та тривають роботи з ліквідації поривів виявлених на трубопроводах. Подачу гарячої води планують відновити з 1 червня.

У результаті гідравліки було виявлено пориви та дефекти на трубопроводах. З них 46 поривів та 16 дефектів на трубопроводах від ТЕЦ-1 і 1 порив та 12 дефектів на трубопроводах від ТЦ «Північна». Розроблено план ліквідації поривів і тривають роботи з їх ліквідації. Роботи проводять силами і коштом підприємства.

За словами директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степана Пакіжа, підприємство планує відновлювати гарячу воду своїм споживачам з 1 червня. А це швидше встановленого терміну.

Гідравлічні випробування у м. Львові розпочалися з 10 травня. На час проведення гідравліки призупинено подачу гарячої води усім споживачам. ЛМКП «Львівтеплоенерго» планувало розпочати відновлювати подачу гарячої води споживачам з 8 червня.