Львівський митник попався на хабарі

Інспектора відділу митної вартості Львівської митниці 15 травня викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Як повідомили у прес-службі управління СБУ у Львівській області, здирник вимагав від підприємця 400 доларів США за оформлення товарів, що ввозились в Україну за мінімальною вартістю.

Співробітники спецслужби затримали митника після одержання неправомірної вигоди.

Під час обшуку у його службовому кабінеті правоохоронці виявили ще три тисячі 200 доларів США, законність походження яких встановлюватиметься у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії.