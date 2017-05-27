Львівські “Карпати” зберегли місце в Прем’єр-лізі на наступний сезон

У Львові відбувся матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, в якому луцька “Волинь” була номінальним господарем гри з львівськими “Карпатами” і програла, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 0:1. Матч був перенесений з Луцька на прохання ФК “Волинь”, через проведення на стадіоні “Авангард” в Луцьку змагань з легкої атлетики. Саме на цьому стадіоні проводить домашні матчі “Волинь”.

Гра у Львові відбулася не на новій сучасній “Львів-Арені”, побудованій спеціально до Євро-2012, а на стадіоні “Україна”, який раніше використовувався як домашній для львівської команди. Ключовий момент у цій грі стався на 38-й хвилині, коли гол забив Олексій Гуцуляк. Гравець “Карпат” Матвієнко прострілив зліва, Худоб’як тонко продовжив передачу у воротарський, а Гуцуляк з півтора метрів вразив порожні ворота.

Надалі львів’яни втримали перевагу в рахунку. Таким чином “Карпати” набрали 27 очок і вже точно не опустяться нижче 10-го місця в турнірній таблиці УПЛ.

У свою чергу, у “Волині” залишилося 7 очок і команда, як і раніше, займає останнє, 12-е місце в УПЛ.