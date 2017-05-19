Львівські «Карпати» можуть втратити статус професійного клубу

ФК «Карпати» може втратити статус професійного клубу.

Як повідомляє видання Sport Arena, представники ФК «Карпати» подали у Франківський районний суд Львова черговий позов проти Федерації футболу України та екс-гравця клубу Володимира Гудими.

Про це розповів представник гравця Андрій Руденко, за словами якого новий позов «Карпат» суд розгляне вже 22 травня. Цього разу «Карпати» вимагають від ФФУ не виконувати рішення Палати з вирішення спорів від 2014 року, яке зобов’язує клуб виплатити борг Володимиру Гудимі у розмірі $70 тис.

Також «Карпати» погрожують ФФУ кримінальною відповідальністю за невиконання попереднього рішення Франківського районного суду, який витлумачив деякі норми контракту між клубом і гравцем. Тоді суд пояснив, що клуб мав право платити футболісту лише суму, прописану в основній частині контракту, а саме – 5 тис. грн на місяць.

Повторне звернення «Карпат» до цивільного суду може мати для клубу негативні наслідки, адже це суперечить правилам ФІФА щодо вирішення спортивних спорів у цивільних органах. За попередній позов «Карпат» до цивільного суду ФФУ пригрозила позбавити клуб професійного статусу.

Апеляційний комітет зобов’язав «Карпати» погасити заборгованість Володимира Гудими до 15 травня.

Володимир Гудима виступав за різні команди «Карпат» з 2007 до 2014 року. Футболіст покинув львівський клуб зі скандалом, стверджуючи, що тодішній генеральний директор «Карпат» Ігор Дедишин побив його, коли гравець прийшов забирати борг.