Львівські байкери відсвяткують офіційне відкриття мотосезону-2017

В неділю, 7 травня, близько трьохсот байкерів проїдуться колоною від Монументу Слави на вул. Стрийській до просп. Свободи (Оперний театр), де зроблять 30-ти хвилинну зупинку для спілкування з мешканцями та демонстрації своїх залізних коней.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, таким чином Компанія Арія Моторс – офіційний дилер Honda, ЛОКО – авторизований дистриб’ютор високоякісних олив Platinum Rider та Автошкола водійської майстерності REGA спільно з мотоклубами Huligan MFC, Lions MC Ukraine moto club та Biker Club LX відкривають мотосезон 2017 у Львові.

Дальше маршрут пролягатиме через вул. Городоцьку, де на території паркінгу компанії Арія Моторс (вул. Городоцька, 306) відбудуться змагання з Мото Джимхани.

Програма:

10.30 – 11.00 – збір біля Монументу Слави (вул. Стрийська)

11.00 – 12.30 – проїзд колони містом (вул. Стрийська «Монумент Слави» – центр міста «Оперний» – вул. Городоцька, 306 «Арія Моторс»)

12.30 – територія Арія Моторс – змагання з Мото Джимхани, смачна байкерська кухня та драйвова атмосфера (вул. Городоцька, 306 «Арія Моторс»).

Організатори заходу запрошують байкерів та всіх небайдужих до моторуху у Львові приєднатись до святкування відкриття мотосезону 2017.