Львівське сміття знову виявили на Київщині

Біля міста Українка Київської області поліція знову виявила автомобілі, які несанкціоновано вивантажували сміття зі Львова.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, сьогодні вночі у селі Підгірці Обухівського району громадяни побачили, що вантажівки зсипають сміття на землю, а бульдозер розрівнює поверхню з ґрунтом. Свідок одразу зателефонував на лінію 102 та викликав поліцію. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, що транспортні засоби мають номерні знаки Київської області та столиці, а, згідно з накладними документами, 20 тонн відходів привезли зі Львівщини, частину яких вже встигли розвантажити.

Автомобілі доставили на штрафмайданчик, запобіжний захід обирається.

Поліцейські з’ясовують всі обставини події та вживають заходів зі встановлення осіб, причетних до організації незаконного вивезення сміття.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля) Кримінального кодексу України.