Львівське сміття виявили на Житомирщині

На Житомирщині вчергове виявлено несанкціоноване скидання сміття, вивезеного зі Львова.

Як повідомили у Відділі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Житомирській області, сьогодні до правоохоронців надійшло повідомлення від Пулинської селищної ради про те, що на місцевому сміттєзвалищі виявлено побутові відходи зі Львова.

Поліцейські на місці виявили сміття, серед якого були товарні чеки з крамниць Львова. За цим фактом проводиться перевірка.

За словами керівника Нацполіції в Житомирській області В`ячеслава Печененка, жителі села Ягодинки Пулинського району повідомили в поліцію про те, що посеред ночі від місцевого сміттєзвалища від`їжджала вантажівка. «Позитивний приклад співпраці громади і поліції сьогодні уночі, 20 травня, був у Пулинському районі Житомирщини. Жителі села Ягодинки цього району помітили, як від місцевого сміттєзвалища посеред ночі від`їжджає фура і відразу зателефонували до поліції», – сказав він.

За його словами, вантажівку поліцейські затримали уже в сусідньому селі Веселе та доставили до відділу поліції. «Як з`ясувалося, возити по ночам чужі відходи підрядився Новоград-Волинський підприємець. Для розмови з ним поблизу відділу поліції зараз збирається і місцева громада, яка обурена систематичним підкиданням сміття. Вже відомо, що це сміття – львівського походження», – додав Печененко.

Як повідомлялося, на Житомирщині у кількох районах було неодноразово виявлено тонни львівського сміття.

Раніше голова Житомирської ОДА Ігор Гундич доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.