Львівська облрада виділила 100 тис грн. дітям загиблих у Грибовичах рятувальників

Львівська обласна рада виділила 100 тис гривень на оздоровлення дітей рятувальників, які загинули торік під час трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Відповідне рішення 30 травня ухвалили депутати під час сесійного засідання.

Згідно ухваленого рішення 5 дітям загиблих рятувальників нададуть по 20 тис грн одноразової адресної допомоги на оздоровлення.

Кошти виділили, внісши зміни в Комплексну програму соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2014-2017.

Як повідомлялося, у Львові сьогодні, 30 травня, в річницю загибелі трьох рятувальників і працівника комунального підприємства під завалами сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі, оголошено День жалоби.

Довідка. 28 травня 2016 року сталась пожежа на звалищі побутових відходів у селі Грибовичі на Львівщині. Рятувальники кілька днів гасили вогонь, але 30 травня стався зсув ґрунту і четверо людей – рятувальники ДСНС Андрій Вненкевич, Юрій Рудий, Богдан Юнка і комунальник Олександр Бутін (його тіло не знайшли) – опинились під завалами сміття. Під завалами, на глибині близько шести метрів, знайшли тіла трьох рятувальників. Пошук зниклого комунальника зупинили через загрозу ще одного обвалу.

Без батьків залишилося п’ятеро малолітніх дітей. Виконком Львівської міської ради прийняв рішення про виділення щомісячної стипендії для дітей рятувальників у розмірі 4 тис. грн. та виділив сім’ям загиблих 2-кімнатні квартири у Львові.

У Андрія Вненкевича залишилося двоє синів віком 8 і 9 років, у Юрія Рудого залишилися дві доньки, старшій 2 роки, молодшій 13 місяців, у Богдана Юнка залишилася 4-річна донька.

Із рятувальниками загинув еколог львівського комунального підприємства “Збиранка” Олександр Бутін, 60 років. Його тіло досі не знайшли, тому до загиблих не зарахували. Через це родина Бутіна квартири не отримала. У Олександра залишились дружина, дві доньки, онуки.