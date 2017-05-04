Цьогоріч Львів святкуватиме своє 761-річчя. Гаслом заходу стане «День міста натхнення. Ти твориш своє місто, а місто творить тебе». Міське святкування розпочнеться у п’ятницю, 5 травня, і триватиме протягом п’яти днів.

«У святкуванні Дня міста вперше задіяно всі без винятку райони Львова. Для нас було важливим, щоб святкування дня народження Львова було не лише для туристів, але й для самих львів’ян. У кожному районі протягом п’яти будуть проходити певні цікаві заходи», – сказав начальник управління культури Львівської міськради Михайло Мороз.

Основні події відбуватимуться протягом п’ятниці – неділі. одаємо добірку святкових заходів з нагоди 761-річчя Львова.

5 травня, п’ятниця

У п’ятницю, 5 травня, з 13:00 до 14:00 у Львівському аеропорту ім. Данила Галицького відбуватиметься виступ духового оркестру «Львівські фанфари».

О 15:00 на площі Ринок відбудеться відкриття вуличної виставки «Це надихає», на які будуть представлені роботи учасників однойменного конкурсу. Виставка триватиме до 30 травня. О 15:30 на площі Ринок відбудеться флешмоб.

О 21:00 всі охочі зможуть відвідати відкритий показ ретроспективних фільмів про Львів, що відбуватиметься під відкритим небом на площі Музейній, у Львівському кіноцентрі (вул. Володимира Великого 14/18а) та у Парку культури, що на вул. Болгарській, 4.

З 5 до 7 травня у парку «Горіховий гай» відбудеться VI Соціальний фестиваль «Лютин», мета якого – соціалізація дітей у кризових ситуаціях в суспільство через спільне дозвілля з волонтерами, дітьми звичайних шкіл та публічними людьми.

Протягом трьох днів (5-7 травня) також триватиме Barbecue Fest SpringON у Львівському палаці мистецтв.

6 травня, субота

Саме у суботу, 6 травня, у Львові відбудеться найбільше святкових заходів. Об 11:00 на площі Музейній розпочнеться святковий сніданок з нагоди Дня міста.

Під час урочистої міської сесії депутати зберуться, щоб відзначити кращих львів’ян, шляхетну львівську родину. Їм вручать святкові грамоти. Це той невід’ємний атрибут, який супроводжує кожен День міста.

Протягом години, із 14:00 до 15:00, пройде урочиста міська хода за маршрутом: пл. Міцкевича – просп. Свободи – вул П. Беринди – пл. Ринок.

У Парку культури о 12:00 відбудеться танцювальне шоу «born2dance», а о 14:00 концерт «Відчинилося життя». У 16:00 тут розпочнеться дитяче свято.

У суботу на проспекті Свободи відкриють фанзону «Євробачення», яка буде діяти у місті до 13 травня.

На площі Міцкевича та площі Галицькій із 15 до 16:30 виступатимуть духовні оркестри-учасники фестивалю «Королівський Лев».

У Левандівському парку з 15:00 до 21:00 відбуватимуться святкові заходи, а із 16:00 святкуватимуть на площі перед пам’ятником Степанові Бандері.

На Сихові о 17:00 розпочнеться фестиваль духових оркестрів та мажореток «Королівський лев», що триватиме до 21:00.

У ТЦ «Форум Львів» о 17:00 показуватимуть виставу театру «І люди, і ляльки».

7 травня, неділя

У цей день святкові заходити проводитимуть також на Рясному – на вул. Шевченка, 390, на стадіоні школи №92.

На східній стороні площі Ринок у цей день відбуватимуться літературні заходи, що організовує офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО». Із 16:00 на площі Ринок також відбуватиметься святковий концерт.

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