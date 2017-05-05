Лауреатом премії імені Бориса Возницького став засновник заповідника «Самчики»

Третім лауреатом премії імені Бориса Возницького «За вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи» став засновник та багаторічний директор Державного історико-культурного заповідника «Самчики» Олександр Пажимський.

Як повідомили у прес-службі Міністерства культури України, урочиста церемонія вручення премії відбулася в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» (НКММК).

Пажимський – відомий український музейник, краєзнавець, етнограф, історик і художник, його ім`я добре відоме серед істориків, краєзнавців, знавців палацово-паркового мистецтва, охоронців національної культурної спадщини, геральдистів, художників, етнографів, екологів. В мистецькому середовищі він відомий як майстер, який повернув славу знаменитому «Самчиківському розпису», його твори зберігаються в провідних музеях Києва, Львова, Запоріжжя, Канева, Сум, Хмельницького, а також в приватних музеях, збірках, колекціях України, США, Німеччини, Голландії, Англії, Канади. Він автор понад 100 наукових статей та розвідок, серед яких є й кілька монографій.

Цьогоріч Експертна рада обрала переможця серед трьох номінантів, визначених із 16 претендентів. Окрім Пажимського, ними стали: Дмитро Кобалій, завідувач відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника «Хортиця» (м. Запоріжжя) та Ярослава Ткачук, генеральний директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия).

***Премію імені Бориса Возницького «За вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи» засновано НКММК «Мистецький Арсенал», Львівською Національною галереєю мистецтв ім. Б.Г. Возницького та Благодійним фондом «Мистецький Арсенал» у квітні 2013 року.

Премія є українською недержавною премією, якою відзначають осіб або колективи за вагомий внесок у розвиток музейної справи в Україні. Її вручення відбувається раз на два роки, лауреату вручається диплом та грошова частина премії (від 20 тис. грн) Переможця Премії визначає Експертна рада, склад якої що два роки змінюється на третину. До неї разом з визнаними музейними фахівцями входять авторитетні представники громадськості.

Першу премію імені Б.Возницького у 2013 році отримав Олесь Пошивайло – провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, а в 2015 році – головний хранитель музею-заповідника «Олеський замок» Тетяна Сабодаш.

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