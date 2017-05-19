Канадські програмісти хочуть створити українську соцмережу взамін «Вконтакте»

Команда з 30 програмістів із канадської IT-компанії StartupSoft заявила про бажання створити соцмережу Ukrainians.

Про це повідомляє офіційна сторінка соцмережі.

«Команда з 30 програмістів із StartupSoft разом з Олександрою Струмчинською готові розробити українську соцмережу одночасно для трьох платформ: web, iOS i Android», – йдеться у повідомленні.

Наразі розробники збирають підписи, щоби пересвідчитись в потребі такої соцмережі.

«Якщо до 1 червня кількість підписантів досягне 50,000+, StartupSoft розробить продукт протягом 4-х місяців», – повідомляють розробники.

Як повідомлялося, Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування інтернет-провайдерами терміном на три роки доступу до соцмереж «ВКонтакті» і «Однокласники», а також до російської пошукової системи «Яндекс».

Пункти указу також зачіпають і українські структури цих компаній. Доступ повинен бути заблокований до 1 червня.

Санкції також введені проти російських антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» та «Доктор Веб» і до їхніх українських підрозділів.

Також під санкції потрапили відомі в Україні російські IT-компанії, серед них – «1С» та ABBYY та їхні українські структури.