Кабмін звільнив студентів-медиків від обов’язкового відпрацювання

Кабінет міністрів України звільнив студентів-медиків від обов’язкового відпрацювання.

Як повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України, відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду сьогодні, 31 травня. Таким чином, остаточно скасовано обов’язкове працевлаштування студентів.

«Обов’язкове працевлаштування для решти студентів було скасовано ще минулого року, однак саме працевлаштування студентів-медиків залишили у зв’язку з позицією профільних установ. Тепер й студенти-медики можуть розпоряджатися собою після випуску та реалізувати своє конституційне право на вільний вибір місця подальшої роботи», – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

У відомстві наголосили, що рішення було прийнято у зв’язку зі змінами у законодавстві. Так, раніше законом «Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» було скасовано норми щодо обов’язковості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Як нагадали в МОН, раніше студенти, які навчалися за державним замовленням, повинні були відпрацювати три роки на тому підприємстві, куди їх направив навчальний заклад за розподілом. У випадку, якщо випускник не мав бажання працювати, йому надавалося право відшкодувати гроші за навчання. Відпрацювання контролювалося фінансовою інспекцією.