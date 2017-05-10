Італія відновить контроль на кордонах

Італія з 9 до 30 травня відновить контроль на кордонах.

Причиною поновлення контролю є посилення заходів безпеки перед зустріччю лідерів країн «Великої сімки» (G7), повідомляє Deutsche Welle з посилання на інформагенцію dpa.

Контроль триватиме до опівночі 30 травня. Пасажирів авіарейсів закликають прибувати до аеропортів якомога раніше, щоб уникнути затримок, пов`язаних із паспортним контролем.

11-12 травня у південному місті Барі відбудеться зустріч міністрів фінансів країн G7, а 26-27 травня лідери «Великої сімки» зустрінуться на саміті у Таорміні, що на Сицилії.

Для європейських країн є типовою тимчасова відмова від правил Шенгенської угоди під час проведення великих міжнародних заходів.