Інтерпол припинив розшук Януковича

Українське національне бюро Інтерполу підтверджує, що міжнародна організація припинила розшук колишнього президента Віктора Януковича.

Про це “Українській правді” повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

За його словами, відповідна інформація надійшла до нацбюро від Комісії з контролю за файлами Інтерполу. Він додав, що ця комісія також зобов’язала Генеральний секретаріат Інтерполу видалити з бази розшуку Віктора Януковича та усю інформацію стосовно його сина Олександра.

Тракало повідомив, що українське бюро передало отриману інформацію, а саме копію рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу щодо Януковича, Генеральній прокуратурі України як органу досудового розслідування.

Стосовно причин таких дій Інтерполу речник поліції зазначив, що це можуть коментувати тільки в ГПУ.

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що оскаржать рішення Інтерполу.

За його словами, це рішення мотивоване “недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб”.

“На сьогоднішній день висновки Інтерполу опрацьовуються, за наслідками чого буде прийняте рішення щодо подальших дій і, зокрема, можливого внесення змін до діючого законодавства”, – йдеться у заяві Генпрокуратури.

Один із адвокатів Небесної сотні Маркіян Галабала на своїй сторінці у мережі Facebook пише, що про намір Інтерполу було відомо наприкінці квітня.

“Цирк із конфіскацією 1,5 млрд $ був розіграний з метою на випередження погасити хвилю негативу у зв’язку з вищезгаданою відмовою Інтерполу”, – зауважує він.

Нагадаємо, Інтерпол оголосив екс-президента України Віктора Януковича в розшук на запит слідчих Генпрокуратури. Розшук оголосили у рамках справи, у якій його підозрюють у розтраті коштів, виділених на будівництво лінії спецзв’язку під час приватизації “Укртелекому”.

Тим часом, 4 травня розпочнеться підготовче судове засідання у справі про державну зраду екс-президента. Сам Віктор Янукович та його захист заперечують звинувачення та називають заочний процес незаконним.