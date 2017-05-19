Instagram найбільш згубно впливає на здоров`я молоді порівняно з іншими соцмережами

Соціальна мережа Instagram найбільш згубно впливає на здоров`я молодих людей порівняно з іншими соціальними мережами.

Про це йдеться у результатах опитування благодійної організації The Royal Society for Public Health (RSPH, ”Королівське товариство громадського здоров`я Великобританії”) і руху Young Health Movement (YHM, ”Рух за здоров`я молоді”), передає ТАСС.

RSPH і YHM провели опитування у період з 13 лютого по 8 травня 2017 року, в ньому взяли участь 1479 осіб віком від 14 до 24 років. Респондентам пропонувалося оцінити п`ять соціальних мереж – YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook і Twitter – за 14 параметрами. Зокрема, молоді люди мали відповісти на запитання, викликає та чи інша мережа депресію, самотність, тривогу або страх випасти з життя, чи стає причиною ненормованого сну і надмірної заклопотаності зовнішнім виглядом, дає можливість самовиражатися, знаходити однодумців і підтримувати стосунки з іншими людьми.

На думку користувачів, найменшої шкоди здоров`ю завдає користування YouTube, за яким слідують Twitter і Facebook. Snapchat виявився другою найменш сприятливою для здоров`я молодих людей соціальною мережею після Instagram.

Остання, на думку опитаних, найчастіше викликає у користувачів невдоволення своїм тілом, негативно впливає на сон і підвищує страх упустити важливі події та новини, які поширювались у цій соціальній мережі.

RSPH і YHM закликали соціальні мережі інформувати про негативний вплив їх надмірного користування, навчати безпечного користування соцмережами у школах, а також повідомляти користувачам, які можуть страждати від психічних захворювань, про можливість отримати професійну підтримку.

***RSPH – незалежна благодійна організація, що займається питаннями поліпшення здоров`я і благополуччя населення Великої Британії. Рух YHM в свою чергу націлений на інформування молоді про здоровий спосіб життя.