Гройсман у рамках робочої поїздки огляне стан ремонтних робіт на автодорозі Львів – Тернопіль

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав робочу поїздку до трьох областей України, де огляне стан виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування.

Як повідомили у прес-службі Кабміну, глава уряду прибув до Волинської області, де ознайомиться із ділянкою дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк біля с. Терешківці.

Прем`єр-міністр також проінспектує стан дорожніх робіт на дорозі Н-02 Львів – Тернопіль біля с. Якторів Золочівського району на Львівщині та дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у Тернопільській області.