Гройсман: Проблему з Грибовицьким сміттєзвалищем має вирішувати Львівська міськрада

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що проблему з Грибовицьким сміттєзвалищем має вирішувати Львівська міська рада, і в неї для цього є всі можливості.

Як передає УНІАН, про це він сказав журналістам після інспектування стану дорожніх робіт на дорозі Н-02 Львів – Тернопіль біля с.Якторів Золочівського району на Львівщині.

«За цей рік (з часу трагедії) було проведено урядом ряд необхідних кроків, які відкрили можливість для Львівської міської ради, – це їхня відповідальність. Я не можу вам пропонувати сміттєпереробний завод, тому що ваш сміттєпереробний завод має будувати Львівська міська рада. В неї є для цього гроші, повна підтримка уряду, вже навіть є дозволи, експертизи для того, щоб на Грибовицькому сміттєзвалищі навести порядок. І в принципі нічого зараз не стримує», – зазначив глава уряду.

Гройсман наголосив, що «готовий в будь-який час допомагати Львову вирішити цю проблему».

«Єдине, що я не можу замінити, це роботу Львівської міської ради… З нашого боку, я засвідчує ще раз, – повна підтримка, і максимально там, де це треба пришвидшувати, я готовий роботи це персонально», – запевнив він.