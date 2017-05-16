Форвард Роман Зозуля припинить виступи за збірну України

Форвард іспанського “Бетіса” Роман Зозуля вирішив на якийсь час припинити виступи за збірну України.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Футболіст визнає, що зараз не є гравцем рівня національної команди через відсутність ігрової практики по ходу поточного сезону. Саме тому Роман поки відмовляється від ігор за “синьо-жовтих”. Тим не менш, Зозуля зазначає, що спробує повернути місце у складі збірної, щойно отримає можливість грати постійно в якомусь клубі.

«Вирішив призупинити кар’єру гравця збірної України. Довго до цього йшов, але вважаю, що це єдине правильне рішення на даний момент», — пише Зозуля. «Зараз прекрасно розумію, що не є гравцем рівня збірної. У мене немає ігрової практики. А в збірній повинні бути тільки найсильніші та найкращі гравці. Не хочу бути людиною, що займає місце молодого і талановитого гравця». «Коли у мене буде достатньо ігрової практики і тренери побачать, що я гідний бути гравцем збірної, з гордістю знову одягну її футболку».

Нагадаємо, що Зозуля залишився без ігрової практики у другій частині поточного сезону. У зимове трансферне вікно “Бетіс” досяг угоди з “Райо Вальєкано” про оренду українця, але в підсумку Зозуля не зміг провести навіть одне тренування за нову команду, оскільки фанати “Райо” зажадали відмовитися від гравця, мотивуючи це тим, що форвард підтримує українську армію, яка воює на Донбасі. Вболівальники ж “Райо Вальєкано” дотримуються лівих політичних поглядів і є прихильниками Росії. Всього за збірну України Зозуля зіграв 32 матчі, в яких забив 4 голи.