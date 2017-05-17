Фонд гарантування відновив виплати вкладникам банку «Фінанси і Кредит»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 22 травня, відновив виплати вкладникам банку «Фінанси і Кредит», що ліквідується, призупинені наприкінці березня у зв`язку з технологічним перервою.

Як повідомляється на сайті фонду, для отримання відшкодування вкладники можуть до 4 липня 2017 року включно звертатись в установи банку «Південний».

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Як повідомлялося, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Фінанси і Кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Фінанси і Кредит» (Київ) працював на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку були компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесмену Костянтину Жеваго.