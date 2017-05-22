Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам «Діамантбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 24 травня, розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного «Діамантбанку».

Як повідомила прес-служба Фонду, виплати проводяться за депозитами, термін дії яких закінчився до 23 квітня 2017 року включно, а також за поточними та картковими рахунками. Вкладники можуть отримати відшкодування в підрозділах банків «Ощадбанк», «Правекс-банк», «Альфа-Банк», «Кредо-банк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк», «Південний».

Фонд нагадав, що виплати здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в «Діамантбанк» (м Київ) на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

«Діамантбанк» працював на ринку України з 1993 року і на початок року посідав 24-е місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками «Діамантбанку» були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін і В`ячеслав Циганенко.