Фонд гарантування дав два місяці позичальникам банків-банкрутів, щоб віддати кредити

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликає позичальників неплатоспроможних банків погашати свої кредити або викуповувати їх під час реалізації активів цих банків.

Про це заявила заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут на прес-конференції.

«Позичальники, гасіть свої кредити – віддавайте гроші. Викуповуйте, якщо на те пішло. Фонд не буде чекати вічно», – сказала Рекрут.

За її словами, на сьогодні Фонд готовий продавати кредити в роздріб у пулах. «Починаємо зі 100%. Все, що не продалося, об`єднуємо у пул», – сказала Рекрут.

Також вона відзначила, що Фонд має намір передати інформацію про позичальників, які не погасили кредити, в бюро кредитних історій, щоб банки надалі відмовляли їм у видачі кредиту.

«У позичальників ще є 2 місяці», – наголосила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування.

Як повідомлялося, під час очищення банківської системи з початку 2014 року Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку 90 банків, зокрема шести – з початку 2017 року.

За цей період Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків понад 80 млрд грн відшкодування за вкладами.

За інформацією Фонду, після визнання банку неплатоспроможним обслуговувати кредити в такому банку продовжують лише близько 5% позичальників.