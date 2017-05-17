ФК “Волинь” може втратити ліцензію професійного клубу

Луцька «Волинь» поки не змогла вирішити проблеми з ліцензуванням на наступний сезон, повідомляє Sport Arena.

Клуб не ліквідував борг перед своїм колишнім гравцем сербом Сашею Стевичем у встановлені Федерації футболу України строки для проходження атестації в Прем’єр-лізі. Читайте такожКоманда футбольної УПЛ “Волинь” позбавлена шести очок. Цей факт ставить під питання видачу клубу атестата на наступний сезон.

На засіданні Атестаційного комітету ФФУ 11 травня клуб пообіцяв виправити ситуацію до 17 травня. Однак сам Стевіч підтвердив журналістам, що лучани досі не погасили борг перед ним. Враховуючи всю інформацію, комітет знову збереться 19 травня і обговорить ситуацію. Невиплата заборгованості Стевичу означає, що «Волині» поки не мають права видавати ліцензію, тому що у клубу є прострочена заборгованість. Стевіч вже кілька разів йшов на поступки «Волині» щодо термінів виплати 70 тисяч доларів. Клуб же пояснював затримку технічними труднощами.