ФК «Рух» вперше в історії вийшов у першу лігу України

Футбольний клуб «Рух», що базується у містечку Винники під Львовом, з наступного сезону а виступатиме у другому за рангом футбольному дивізіоні України – у першій лізі. Це досягнення стало історичним для «Руху».

Вийти у першу лігу за три тури до завершення чемпіонату винниківська команда змогла завдяки сьогоднішній перемозі у матчі проти «Арсенал-Київщини» (2:0). Голами за «Рух» відзначилися Борис Баранець та Євген Бохашвілі.

Після цього матчу винниківський клуб отримав 67 очки і вийшов на перше місце другої ліги.

Нагадаємо, що винниківський «Рух» заснований у 2003 році. До поточного сезону клуб виступав лише в аматорах. Цей сезон став дебютним для «Руху» у другій лізі.

Zaxid.net