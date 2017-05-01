Другий етап продажу квитків на Євробачення-2017 стартує 3 травня

Квитки на всі шоу Євробачення-2017 з’являться у продажу 3 травня о 15:00 на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua.

Про це повідомили в Українському кризовому медіа-центрі.

«Та партія квитків до фан-зони, яка вийшла у продаж 29 квітня, була реалізована буквально за кілька годин. Тому для тих, хто не встиг придбати собі квиток, нова можливість з`явиться в середу, 3 травня», – йдеться у повідомленні.

Також у продаж надійдуть і квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю. Таких місць у залі 54 – по 27 на двох секторах.

Зазначається, що зараз у продажу доступні також квитки на всі генеральні репетиції обох півфіналів і на самі півфінали.

***Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.