До Львова з Дніпра прибув літак з пораненими бійцями

4 травня до Львова з Дніпра прибув військовий санітарний літак із пораненими бійцями. Усі вони отримали поранення, травми та хвороби під час служби у зоні бойових дій.

«П’ятеро з них у лежачому стані, але загалом стан у всіх задовільний. Сюди вони прибули для того, щоб отримати стабільну допомогу, пройти курс лікування та реабілітуватися», – розповів керівник регіонального медіа-центру Міністерства оборони Олександр Поронюк.

П’ятнадцятьох військовослужбовців близько 16:00 доправили у Львівський військовий госпіталь. Чотири карети швидкої допомоги забрали їх із аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького. П’ятеро із них у тяжкому стані, а стан решти – задовільний. Усі вони потребують лікування, пише zaxid.net.

У Львові бійці залишаться до повного одужання. Після курсу процедур та реабілітації визначать, де вони проходитимуть службу.