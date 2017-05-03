До Києва вже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць «Євробачення»

До Києва вже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», 27 конкурсантів вже провели репетиції на головній сцені.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

На Євробачення-2017 уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць, 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені», – зазначив він.

Як відомо, 62-й конкурс «Євробачення» пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.