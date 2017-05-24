Директора ДП «Львівський завод ЛОРТА» затримали за підозрою у сутенерстві – ЗМІ

Ввечері 23 травня у Львові поліція затримала директора ДП «Львівський завод ЛОРТА» Олега Погребняка за підозрою у сутенерстві.

Про це повідомив львівський сайт «Форпост», посилаючись на власні джерела у поліції. Офіційних підтверджень цієї інформації з боку поліції наразі нема.

Тиждень тому львівська поліція офіційно оголосила 46-річного Олега Погребняка у розшук. Разом з ним у оголошенні поліції про розшук вказаний і 48-річний уродженець Харкова Дмитро Степанов.

Олега Погребняка разом з сімома співучасниками підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.3. ст.303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). За даними журналістів, Погребняка підозрюють в організації діяльності клубу «Какаду» у Львові, де відвідувачам надавали послуги сексуального характеру.

Як зазначає «Форпост», підозрюваному Олегу Погребняку уже визначено термін тримання під вартою або сплату застави у розмірі 129 тис. грн.

Олег Погребняк очолив держпідприємство «Львівський завод ЛОРТА», що входить до складу держконцерну «Укроборонром» у березні 2016 року. З 2014 року Погребняк очолював інше підприємство «Укроборонпрому» – ДП «Науково-технічний комплекс «Імпульс», інформує Zaxid.net.