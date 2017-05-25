Частину вул. Дорошенка у Львові закриють для проїзду автомобілів

Частину пр. Свободи і вул. Дорошенка в центрі Львова закриють для руху приватних автомобілів, дозволивши лише рух громадського транспорту. Відповідне рішення у середу, 24 травня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. На практиці рішення вступить в дію після встановлення відповідних дорожніх знаків, однак точна дата запровадження нової схеми поки не відома.

Згідно із затвердженою схемою, буде заборонений рух приватних автомобілів на ділянці вул. Дорошенка від пр. Свободи до вул. Банківської. Тут в обидва боки зможе проїхати лише громадський транспорт, пише zaxid.net.

На закриту для приватних автомобілів ділянку вул. Дорошенка перенесуть зупинку громадського транспорту, який їде в напрямку від центру. Зупинку облаштують там, де вона вже була кілька років тому. Таким чином, обидві зупинки (в центр і з центру) будуть розташовані одна навпроти іншої.

На іншій ділянці вул. Дорошенка (від вул. Банківської) рух автомобілів буде дозволений лише в напрямку від центру до вул. Бандери, а громадського транспорту – в обох напрямках.

Проїхати з просп. Свободу до вул. Бандери автомобілі зможуть по вул. Гнатюка та Листопадового Чину.

Закриють для приватних автомобілів і невелику ділянку з трамвайними коліями на пр. Свободи, відтак, авто не зможуть розвертатися через цей відтинок.

На ділянці пр. Свободи, де розташована кінцева зупинка тролейбуса №13, змінять напрямки смуг руху. Зараз тут проїзд автомобілів можливий в обох напрямках. Після впровадження змін від вул. Гнатюка до вул. Підкови буде дозволений проїзд лише громадського транспорту, а в протилежному – приватних автомобілів у дві смуги.

Крім того, змінять смуги руху на повороті з вул. Коперника на пр. Свободи так, щоб автомобілі, які повертають з вул. Коперника, не перетинались з транспортом, який їде з Галицької площі.

«Зараз вул. Дорошенка стоїть у заторах, також є затори на перехресті з вул. Беринди. Через це у нас у заторах стоять і автобуси, які їдуть по пр. Свободи, і трамваї. Після змін більш завантаженою буде вул. Гнатюка, адже всі автомобілі будуть їхати по ній. Натомість трамвай зможе безперешкодно проїжджати. Крім того, знизиться імовірність ДТП на вул. Дорошенка», – розповів спеціаліст управління транспорту ЛМР Костянтин Баранюк.

Впровадити змінену схему руху мають після встановлення необхідних знаків. Точна дата впровадження наразі не відома.

Нагадаємо, що закрити для приватних автомобілів мають також вузьку ділянку вул. Франка на відтинку від вул. Шухевича до вул. Князя Романа. Впровадити змінити тут мали до кінця березня, проте встановлення нових знаків райадміністрація відклала через затримки в проведенні тендерів.