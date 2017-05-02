Британець Ентоні Джошуа вважає, що люди в команді Кличка відрадять його від реваншу

Британець Ентоні Джошуа вважає, що люди в команді Кличка не дадуть Володимиру здійснити матч-реванш.

Британський боксер, чемпіон світу за кількома версіями Ентоні Джошуа заявив, що готовий надати Володимиру Кличку можливість проведення бою-реваншу “в будь-який час”, повідомляє boxingscene.

Тим не менш, британець вважає, що Володимир Кличко, швидше за все, відмовиться від матчу-реваншу.

«Я думаю, що Володимир хоче провести другий бій, тому що боєць останнім розуміє, коли треба зупинитися. Але у нього є команда, люди навколо – наречена і брат, які турбуються про нього і будуть давати йому поради. Думаю, що вони відрадять його від цього бою», — сказав Джошуа.

29 квітня в Лондоні Джошуа переміг Володимира Кличка технічним нокаутом в одинадцятому раунді. У контракті боксерів є пункт про проведення матчу-реваншу.