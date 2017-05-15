Біля Львова під час тест-драйву водій компанії Porsche розбив новий Porsche 718 Cayman

Під час тест-драйву один із сертифікованих водіїв німецької компанії Porsсhe розбив під Львовом автомобіль Porsche 718 Cayman, вартістю близько 2 млн грн.

За даними львівської патрульної поліції, у ході випробувань водій Porsche 718 Cayman перевищив безпечну швидкість і здійснив зіткнення з автобусом. В результаті ДТП ніхто не постраждав, але автомобіль злетів з траси і кілька разів перекинувся.

«Німецька фірма «Porsche» зробила тест-драйв шести автомобілів в Україні. Один з них не обрав безпечної швидкості та здійснив зіткнення з маршрутним таксі Буськ-Львів-Сокаль» – розповіла речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Інцидент стався 12 травня на трасі Київ-Чоп у селі Гамаліївка під Львовом.

Як зазначає «Автоцентр», Porsche 718 Cayman оснащується 300-сильним двигуном, який дає змогу розганятися до 100 км/год за 5 секунд. Вартість такого автомобіля в Україні складає близько 2 млн грн.

Zaxid.net