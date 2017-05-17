Безвізовий режим набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня

Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«У ніч з 10 на 11 червня ми очікуємо, що безвізовий режим де-факто і де-юре набуде чинності. Наші громадяни зможуть на основі біометричного закордонного паспорту подорожувати», — повідомив Єлісєєв, пише glavcom.ua.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.