Аласанія заявив, що не транслюватиме ЧС-2018, якщо збірна України поїде на мундіаль в Росію

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія заявив в інтерв’ю «Телекритиці», що відмовиться від трансляції ЧС-2018, якщо збірна України поїде на мундіаль в Росію.

«У питанні трансляції чемпіонату світу-2018 в Росії я буду орієнтуватися на країну. Якщо збірна туди пройде і країна вирішить, що може їхати в РФ і брати участь там, я, як голова каналу, навіть ризикуючи відставкою, скажу: «Ми це показувати не будемо». Я запитував у футбольних великих ієрархів про це, вони кривляться і говорять: «Дай Бог, Україна не потрапить», – сказав Зураб Аласанія.

До речі, у 2015 році канал «UA: Перший», яким тоді керував Зураб Аласанія, відмовився від трансляцій матчів молодіжної збірної України на чемпіонаті світу у Новій Зеландії, тому що серед генеральних спонсорів ФІФА був «Газпром».

До складу Національної суспільної телерадіокомпанії входять 24 регіональні телерадіокомпанії, а також телеканали Культура, UA:Крим та UA:Перший.