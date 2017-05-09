9 травня відзначають День перемоги над фашизмом

В Україні 9 травня — державне свято, встановлене на ознаменування перемоги над нацистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-45 рр.

За церковним календарем 9 травня вшановують священномученика Василія, святителя Стефана, праведницю Глафіру, преподобного Іоанникія Дівиченського.

За народним календарем 9 травня вшановується пам’ять святителя Стефана Великопермського, просвітителя, який створив першу азбуку народів пермської землі. До цього часу філологи користуються його працями. У цей час квітне черемха і чорна смородина, зеленіє садовий жасмин. Наші пращури помітили таку городню прикмету: якщо лист берези розвернувся повністю — можна саджати картоплю.

Іменинниками 9 травня є:

Василь, Степан, Глафіра.

9 травня народились:

1871 — Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, мовознавець, літературознавець. Започаткував систематизоване видання фольклорних та етнографічних матеріалів («Галицько-руські анекдоти», «Галицько-руські народні легенди», «Коломийки», «Колядки та щедрівки»).

Події 9 травня:

1913 — перший політ гідроплана С-10 «Гідро» Ігоря Сікорського.

1945 — офіційна перемога СРСР над нацистською Німеччиною. На ЦА ім. М. В. Фрунзе приземлився Лі-2 з екіпажем А. И. Семенкова, що доставив у Москву акт про капітуляції нацистської Німеччини.

Чи знаєте ви, що:

Тварини передбачають майбутнє. Всім відомо про щурів, які тікають з корабля, що має загинути. Моряки ніколи не сумніваються у правдивості цієї прикмети.

Під час Другої світової війни через Північне море великі морські каравани здійснювали регулярні рейси, везучи з портів Великобританії до Радянського Союзу продовольство та зброю. Однак, цей морський шлях патрулювали німецькі підводні човни та літаки, тому не всім кораблям судилося дістатися місця призначення. І ось у Мурманську начальство почало підмічати, що під час стоянок моряки то з одного, то з іншого корабля всіма правдами і неправдами намагаються перевестися на інший, хоч і гірше захищений човен. Після проведення негласного розслідування виявилося, що люди переводилися саме з того корабля, з якого перед виходом у море тікали пацюки. Моряки стверджували, що потім ці судна завжди гинули.

За поширення паніки кілька моряків було розстріляно. Після цього розмови про щурів і переведення припинилися. І лише пацюки продовжували покидати приречені на загибель кораблі…

«Рідна країна»