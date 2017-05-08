8 травня відзначається День пам`яті і примирення

Україна сьогодні разом з країнами Європи відзначає День пам`яті і примирення.

Відзначати цей день як данину пам`яті всім жертвам Другої світової війни Україна почала в 2015 році, символом пам`яті жертв війни в Україні став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи.

Сьогодні по всій Україні пройдуть меморіальні й урочисті заходи.

Президент України Петро Порошенко о 14.00 візьме участь у відкритті фотовиставки «Четверте покоління» в Національному музеї історії України в Другій світовій війні.

О 22.40 в приміщенні музею за участю Порошенка відбудеться акція «Перша хвилина миру».

*** День пам`яті і примирення встановлено указом президента №169/2015 «Про заходи з відзначення в 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі і 70-ї річниці закінчення Другої світової війни», підписаним 24 березня 2015 року.

9 квітня 2015 року Верховна Рада проголосувала за урядовий законопроект «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Законом передбачено, що з метою увічнення пам`яті всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні встановлюється День пам`яті і примирення, який відзначається щорічно 8 травня. Також в Україні щороку 9 травня відзначається державне свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.