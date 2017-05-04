4 травня Церква вшановує святого Максиміана

Святитель Максиміан, патріарх Константинопольський, народився в Римі в багатій і благочестивій родині.

На власні кошти він ховав померлих, які прославилися святістю життя. Святий Максиміан був простий у спілкуванні з людьми і любив жити далеко від мирської суєти. У Константинополі за чисте і добродійне життя патріарх Сисиній поставив його пресвітером. Після усунення з Константинопольського престолу єретика Несторія ієромонах Максиміан був возведений на патріарший престол 25 жовтня 431 року, у правління святого царя Феодосія Молодшого.

Помер святитель Максиміан мирно 12 квітня 434 року.

Цієї пори у дохристиянські часи наші предки продовжували вшановувати Богиню Живу, яка у нашого народу асоціювалася з зозулею. У цей час слухали зозулю, і не лише для того, аби дізнатись, скільки років вона накує. Існувала прикмета: які гроші матимеш, коли вперше почуєш зозулю, такий достаток буде протягом всього року.

За церковним календарем 4 травня вшановують мученика Януарія, читця Євтихія, мучеників Федора, Діонісія, святителя Максиміліана.

За народним календарем в цей час потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла — буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час садити часник, щоб літом уже зібрати врожай.

Іменинниками 4 травня є:

Денис, Кіндрат, Федір, Пилип, Євтихій.

Події 4 травня:

1878 — В будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф.

1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єр-міністром Великобританії, першою й поки єдиною жінкою-прем’єром Великобританії.

1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів.