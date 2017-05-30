30 травня Церква вшановує святого апостола Андроніка

30 травня Православна Церква згадує святого апостола Андроніка і його дружину святу Юнію.

Святий апостол з числа сімдесяти апостолів Андронік і його помічниця в апостольських трудах свята Юнія були родичами апостола Павла. Вони багато потрудилися, проповідуючи Євангеліє язичникам, про що згадує апостол Павло в Посланні до Римлян.

Святий Андронік був висвячений на єпископа Паннонії, але його проповідь і святої Юнії поширилася і в інші країни, далеко за межі його єпархії. Зі служби на честь цих святих відомо, що вони мученицьки постраждали за Ім’я Христове.

У V столітті, за часів імператорів Аркадія і Гонорія, їх святі мощі були знайдені в передмісті Константинополя разом з мощами інших мучеників. Благочестивому клірику Миколі Калліграду було одкровення про те, що серед тіл мучеників знаходяться мощі святого апостола Андроніка. Згодом на цьому місці був побудований величний храм.

У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.

Іменинники 30 травня:

Андронік, Євдокія, Єфросинія, Степан, Фелікс, Ян

Події 30 травня:

1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з’єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни.

1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірничий інститут).

1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем.

1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан».

2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозіра, померлого від травм, отриманих у бійці зі шовіністично налаштованими молодиками, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

30 травня відзначають:

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації (Цього дня в 1431 році була спалена на кострі Жанна Дарк. У 1932 році в той же день у Німеччині був прийнятий «Закон про юридичне становище жінок-чиновників». Невідомо точно, який з цих двох фактів став причиною того, що 30 травня відзначається як День жіночої емансипації або, як його ще також називають, День емансіпе).