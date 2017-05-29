29 травня Церква вшановує чудотворця Єфрема

29 травня – день пам’яті перенесення мощей преподобного Єфрема Перекопського, чудотворця.

Згідно з житієм преподобного Єфрема, з дитячих років він відчував покликання до монашества, і як тільки досяг належного віку, таємно від батьків пішов у монастир. Деякий час він трудився в обителі святого Сави Вишерського, там же – прийняв постриг. А після смерті св. Сави, Єфрем пішов на берег озера Ільмень, щоб уникнути настоятельства.

Однак до нього стала збиратися братія – так був заснований монастир. Оскільки місцевість була болотистою, то преподобний Єфрем для осушення проводив канали, тому і монастир, і преподобного стали називати «Перекопським».

У житії наведені розповіді про прижиттєве диво та про 10 посмертних чудес, які були здійснені святим. Одне з них пов’язано з відвідуванням Перекопського монастиря Петром I в 1702 році

У цьому ж монастирі в 1486 році старець помер.

У народі 29 травня вшановували Федора–житника і вважали, що саме цього дня варто сіяти жито, примовляючи: «Роди, Боже, жито гоже, а без гороху проживемо потроху». Також цього дня підмічали: «Кінець травня дощовий – буде мало фруктів».

За церковним календарем 29 травня вшановують преподобних Касіана і Лаврентія Комельських, преподобного Єфрема, святителя Олександра, мучеників Віта, Модеста, блаженну отроковицю Музу, преподобного Федора Освяченого, преподобних Отців вбитих у Лаврі святого Савви.

Іменинниками 29 травня є:

Єфрем, Касян, Олександр, Лаврентій, Модест, Муза.

Події 29 травня:

1964 — у Києві відкрили найбільший у СРСР ботанічний сад.

1990 — 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку.

29 травня святкують:

Міжнародний день миротворців ООН.