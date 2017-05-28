28 травня Церква вшановує преподобного Пахомія, який заснував перший християнський монастир

Преподобний Пахомій Великий заснував перший християнський монастир і склав для нього статут чернечого життя.

Пахомій був язичницьким жерцем бога Серапіса. Коли почалася війна, він поступив в армію Костянтина Великого простим солдатом.

У ході військових дій в 312 році його підрозділ тепло зустріли християни, які зберігали нейтралітет.

Там святий Пахомій познайомився з християнством, і саме з тієї пори поступово став схилятися до віри в Ісуса Христа.

Після закінчення війни преподобний прийняв святе хрещення.

Преподобний отець Пахомій заснував перший християнсьий монастир і склав для нього статут, за яким ченці носили однаковий одяг, їли одну й ту саму їжу, виконували призначений ним послуху на загальну користь, в тому числі переписуючи книги, не повинні були мати власних грошей і нічого не приймали у родичів. Преподобний вважав, що послух, який виконувався з ретельністю, вище посту і молитви.

Святому Пахомію Великому приписується введення в християнську практику звичаю користовуватися чотками.

28 травня у народі колись вшановували Пархома, про якого говорили: «Прийшов Пархом – тішся теплом». Також підмічали, якщо день на Пархома теплий, то все літо має бути теплим.

За церковним календарем 28 травня вшановують Пархомія Великого, святителя Ісайю.

Іменинниками 28 травня є:

Пархом, Анастасія, Макар.

28 травня народились:

1877 — Максиміліан Волошин (Кирієнко-Волошин), російський поет і художник українського походження, перекладач. Представник символізму і акмеїзму, в поезії та малярстві відобразив історію та природу Криму.

Події 28 травня:

1742 — у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн.

1812 — було підписано Бухарестський мирний договір, за яким Бессарабія перейшла до складу Російської імперії.

1918 — Володимир Ленін підписав декрет про створення прикордонної охорони у РРФСР. День прикордонника в Україні.

1923 — генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться.

1957 — у США заснована Національна академія грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — «Греммі».

1985 — команда київське «Динамо» забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР.

1997 — в Києві голови урядів України й Росії підписали пакет документів про базування й розподіл Чорноморського флоту.

28 травня відзначають:

День прикордонника

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України.