27 травня Церква вшановує святого Микиту

Свій духовний шлях він починав у Києво-Печерській лаврі.

У досить молодому віці святий Микита прийняв чернецтво і висловив бажання стати самітником. Однак духовний наставник не дав благословення юному подвижникові на такий складний подвиг. Микита не послухався досвідченого ченця і самовільно пішов у затвор, бажаючи здобути славу серед людей. Як і припускали печерські старці, такий самочинний подвиг лише нашкодив душі затворника.

Згодом смиренність і покірність Божій волі принесли Микиті чимало благодатних дарів.

В давні часи цього дня очікували як закінчення будь-яких холодів: «На Ісидора відійдуть усі сивери (холода)». Але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа: «На Сидора сиверко (північний вітер), і все літо таке».

За церковним календарем 27 травня вшановують мученика Ісидора, преподобного Микиту, мученика Максима, преподобного Серапіона, святителя Леонтія.

Іменинниками 27 травня є:

Максим, Микита, Сидір, Леонтій.

27 травня народились:

1859 — Панас Саксаганський (Тобілевич), український актор, режисер, драматург і педагог школи М.Кропивницького, корифей українського побутового театру.

«Сцена…— мій кумир, театр — священний храм для мене!» (Панас Саксаганський)

Події 27 травня:

1753 — завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.

1821 — заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.

1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор.

1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність

1930 — Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» — скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.