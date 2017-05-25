25 травня – Вознесіння Господнє

У цей день дух Ісуса Христа вознісся на небеса, де і з’єднався з Богом.

Згідно з євангельським переказом, на сороковий день після Воскресіння Христос востаннє явився апостолам, пообіцявши їм швидке послання на землю Святого Духа. Потім Спаситель вивів своїх учнів з Єрусалиму на Єлеонську гору, благословив їх, піднімаючись в небо, і зник за хмарами.

У народі Вознесіння традиційно пов’язують з урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа, період зміни сезонів у сільському господарстві.

Обряди і традиції на Вознесіння.

У цей день прийнято поминати померлих батьків. Для цього смажилися млинці або готувалися яйця. Приготувавши невеликі гостинці, ви також можете піти на клaдовище.

У 40 днів між Великоднем і Вознесінням особливо шанували жебраків і хвoрих людей. Їм роздавали милостиню. Також заборонялося кидати сміття і плювати на вулиці, тому що “можна потрапити в Христа, який приходить в будинки під виглядом жебраків”.

А ще в цей день Господь чує всі прохання, тому варто молитися особливо ревно, просячи те, що життєво необхідно.

Що не можна робити на Вознесіння?

Великим гріхом вважається робота в цей день. Краще присвятіть його спілкуванню з рідними та близькими.