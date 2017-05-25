25 травня Церква вшановує святого Єпіфанія

Про життя святителя Єпіфанія відомо вкрай мало. Вважається, що за походженням він був фінікійцем, отримав освіту в будинку багатого іудея.

Після смерті свого вчителя він прийняв християнство і зник у Єгипті. Повернувшись у Палестину, він став учнем авви Іларіона. Після тривалих аскетичних вправ Єпіфаній переселився на Кіпр і в 367 році був поставлений єпископом Саламіна.

В 403 році слідуючи рекомендаціям Феофіла Олександрійського він відправився в Константинополь, щоб викрити святителя Іоанна Златоуста в оригенізмі, але після особистої зустрічі переконався в хибності звинувачень і політичній підоснові задумів Феофіла.

Відправившись на Кіпр, святитель помер під час морського переходу недалеко від узбережжя острова. Згідно патеричній історії, він став єпископом у шістдесят років і святительствував п’ятдесят п’ять років, померши на сто шістнадцятому році життя.

У народі 25-того травня колись вшановували святого Єпіфанія, про якого говорили: “Якщо Єпіфан вранці зодяг червоний жупан, то все літо буде сухе й спекотне”.

За церковним календарем 25 травня вшановують святителя Єпіфана, святителя Германа, преподобного Діонісія, святителів Савина і Полувія.

Іменинниками 25 травня є:

Денис, Герман, Єпіфан.

25 травня народились:

1889 — Ігор Сікорський, український інженер, авіаконструктор, один з піонерів авіабудівництва, «батько» світового вертольотобудування. Створив літаки «Гранд», «Русский витязь», «Илья Муромец», які поклали початок багатомоторній авіації. На літаках Сікорського були вперше здійснені рейси через Атлантичний та Тихий океани.

1891 — Адальберт Ерделі, український живописець, один з основоположників закарпатської школи образотворчого мистецтва.

1905 — Олександр Корнійчук, письменник, громадський діяч, драматург, публіцист. Автор п’єс «Загибель ескадри», «Платон Кречет», «Над Дніпром», «Пам’ять серця».

Події 25 травня:

1771 — у м. Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова.

1996 — у Києві відновлено пам’ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.