23 травня Церква вшановує апостола Симона

Святий апостол Симон Зилот походив з Кани Галілейської і був сином святого Обручника Йосифа, по плоті братом Господа, а також одним з дванадцяти апостолів.

Перше чудо, яке звершив Спаситель – перетворення води у вино – відбулося в домі Симона: під час весільного бенкету для гостей не вистачило вина. Тоді Господь за проханням Пресвятої Богоматері перетворив воду у вино. Вражений чудом, Симон всім серцем і душею увірував у Господа Ісуса як обіцяного Месію і, залишивши все, пішов за Ним. Симон отримав найменування “зилота”, тобто ревнителя. У день П’ятидесятниці він отримав разом з іншими апостолами дар Святого Духа.

Святий апостол Симон проповідував вчення Христа в Юдеї, Єгипті, Лівії, Киринеї і Британії. В Абхазії він прийняв мученицьку смерть, був розіп’ятий на хресті. Святий апостол був похований у місті Никопсії поблизу Сухумі. Згодом на місці подвигів святого апостола, недалеко від Іверської гори, був споруджений Новоафонский монастир Симона Кананіта. Донині збереглася печера, в якій жив святий апостол.

У народі 23 травня вшановували Семена. Особливо цей день відзначали жінки. Говорили, якщо на Семена зробити купіль з трав, то хвороби оминатимуть вас цілий рік. Також цього дня годували корів жовтими квітами, щоб молоко було жовтим, тобто жирним. А зібране у день Семена масло спеціально тримали для ліків, особливо дітям. І ще цього дня дуже боялися грому і для того, щоб він не влучив в оселю, викидали з хати коцюбу, лопату й помело.

За церковним календарем, 23 травня вшановують Апостола Симона Зилота, святителя Симона, мучеників Алфія, Кипріана, Онисима, Еразма, мученика Ісихія, преподобну Ісидору юродиву, блаженну Таїсію.

Іменинниками 23 травня є:

Онисим, Симон, Ісидора, Таїсія, Семен.

23 травня народились:

1883 — Христина Литвиненко-Волторніст, українська поетеса, бандуристка. Автор збірок віршів „Широким шляхом”, „Степові квіти”, пісень і віршів для дітей.

1921 — Григорій Чухрай, кінорежисер, сценарист. Поставив кінокартини «Сорок перший», «Балада про солдата», «Чисте небо», «Пам’ять» «Трясовина» та ін.

1863 — Лешек Дезидерій Владислав Городецький, архітектор, меценат. Автор Будинку з Химерами, собору святого Миколая в Києві та ін. Його називали «київський Гауді».