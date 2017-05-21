21 травня Церква вшановує святого Арсенія

Преподобний Арсеній провів півстоліття в єгипетсьій пустелі в чернечих подвигах. На схилі років святий навчав багатьох шукачів порятунку берегти свою душу від ненависті й гордині.

Отримавши гарну освіту, мав намір присвятити себе служінню Богові, але імператор Феодосій Великий викликав його для виховання своїх синів.

Перебування при дворі обтяжувало праведника. Тому він таємно втік в Олександрію, а звідти – в єгипетську пустелю.

Півстоліття преподобний Арсеній провів у чернечих подвигах.

На схилі років святий навчав багатьох шукачів порятунку, щоб вони не тільки постили і молилися, але й берегли свою душу від ненависті і гордині.

“Блаженний той, хто намагається як же тіло, так і душу берегти чистою від усілякої скверни, блаженні-бо ті, що серцем чисті (а не лише тілом), вони Бога побачать”, – вчив преподобний Арсеній Великий.

У народі 21 травня у день Іоанна Богослова колись пекли обітні пироги та пригощали ними вбогих. А також підмічали:

«Якщо на дубі з’являлося листя, то цього дня відкривали купальний сезон».

За церковним календарем, 21 травня вшановують Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова, преподобного Арсенія Великого преподобного Арсенія працелюбного і Пимона постника.

Іоанн Богослов був улюбленим учнем Христа. Написав Євангеліє від Іоанна, яке стало четвертим і доповнило прогалини, що існували у трьох попередніх євангелістів.

21 травня народились:

1889 — Мирон Зарицький, український математик, професор Львівського державного університету, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (з 1927 р.), фундатор української математичної культури.

1857 — Микола Пильчиков, український вчений-фізик, експериментатор, винахідник. Одним із перших розпочав вивчення радіоактивності, рентгенографії та радіоуправління, конструктор диференційного ареометра, термостата, сейсмографа.

Іменинниками 21 травня є:

Іван, Арсеній, Пимін.

Події 21 травня:

1831 — у Харкові побачив світ перший в Україні альманах — «Украинский альманах».

1842 – побачив світ перший том «Мертвих душ» — великої сатири Гоголя.

1892 — у Києві пущений перший в Російській імперії електричний трамвай.

21 травня святкують:

День Європи

День науки

Всесвітній день культурної різноманітності в ім’я діалогу і розвитку

День захисту від безробіття