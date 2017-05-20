20 травня Церква вшановує святого Ніла Сорського

Про життя преподобного Ніла Сорського до прийняття чернецтва відомо лише, що він походив із селянської родини, але був грамотний.

Постригся він у Кирило-Білозерському монастирі, а потім здійснив подорож на Святу Землю, був у Константинополі і на Афоні. Там преподобний зупинився надовго, де навчився усамітненому життю в молитві та спогляданні.

Повернувшись на батьківщину, святий Ніл засновує скит, який потім отримав його ім’я, і збирає тих, хто прагне до усамітнення, читання і переписування книг. Останнє було поставлено на досить науковій основі, сам Ніл уважно вивчав тексти, які переписувалися, а також шукав більш точні списки. Святий Ніл Сорський опинився в центрі суперечок користолюбців до монастирської власності. Він виступав проти великих земельних володінь, вважаючи, що чернець повинен жити, задовольняючись лише самим необхідним, добуваючи те власною працею.

Преподобний отець брав участь у Соборах 1490 і 1503 років, написав ряд послань учням і склав статут чернечого життя.

За церковним календарем, 20 травня згадують появу на небі Хреста Господнього в Єрусалимі, також вшановують мученика Акакія сотника, преподобного Нила Сорського, преподобних Іоанна Зедазнійського та його учнів.

20 травня народились:

1844 — Микола Мурашко, український художник і педагог. В 1875 році заснував приватну художню школу, яка увійшла в історію під назвою Київської рисувальної школи.

1853 — Олександр Мишуга, український оперний співак, педагог.

1879 — Борис Мартос, визначний український громадський і політичний діяч, кооператор і педагог. Голова Ради Міністрів УНР (1919).

Іменинниками 20 травня є:

Антонида, Давид, Йосип, Тадей, Стефан, Сидір.

Події 20 травня:

1875 — у Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.

1961 — постановою Ради Міністрів УРСР встановлено Республіканську премію ім. Т.Г.Шевченка (нині — Національна премія України імені Тараса Шевченка)

2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького «Подорожні», що здобув «Золоту пальмову гілку».

20 травня святкують:

День банківських працівників України.

Всесвітній день метрології.