2 травня Церква вшановує святого Іоанна

Преподобний Іоанна Ветхопечерник – християнський святий, священик, чернець з Палестини, який жив у VIII ст. і прославився аскетичним праведним життям у старій монастирській печері.

«Прачі б’ють – Івана чуть», говорили колись у народі 2 травня, у день вшанування Івана Старопечерника. Адже раннє травневе сонце особливо парке, і тому у цей час жінки виносили до річок та ставків наткані за зиму сувої полотна, змочували їх воді, збивали праниками і сушили — вибілювали на сонці.

Також у перші дні травня підмічали, якщо травень холодний — буде рік голодний, а як випадуть у травні три добрих дощі, то вродить хліба на три роки.

За церковним календарем 2 травня вшановують преподобного Іоанна Старопечерника, мученика Пафнутія, святого Георгія сповідника, святого Трифона, преподобного Никифора.

Іменинниками 2 травня є:

Христофор, Никифор, Георгій, Іван, Трифон.

2 травня народились:

1877 – Володимир Лучицький, український геолог. Один організаторів Українського геологічного комітету, у 1917—1923 роках очолював його. Розробив гідрогеологічну та геологічну характеристики території України і склав гідрогеологічні та геологічні карти України.

1888 — Микола Вілінський, український композитор, педагог. Автор симфонічних сюїт, кантат, вокально-хорових обробок українських, російських і молдавських народних пісень, романсів, камерно-інструментальних творів, а також ряду теоретичних робіт і статей. Вважається засновником баладного жанру в український фортепіанній музиці.

Події 2 травня:

1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну руську раду.

1892 — в Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії.

2011 — за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), був убитий Осама бен Ладен.