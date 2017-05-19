19 травня Церква вшановує праведного Іова

Праведний Іова був обмовлений дияволом і Бог позбавив його багатства і здоров’я. Але Іов не став нарікати на Бога, а сказав: “Бог дав, Бог і взяв: Нехай буде благословенне ім’я Господнє”. Всевишній нагородив Свого раба за вірність і терпіння, повернувши йому здоров’я і втрачене сторицею, і жив Іов ще сто сорок років у пошані спокійно, благочестиво і щасливо.

У дуже давні часи жив на сході від Палестини праведний чоловік, на ім’я Йов. Це був справедливий і добрий чоловік, який завжди намагався у всьому своєму житті догодити Богові. Господь нагородив його за благочестя великими благами. Він мав багато сотень великої і тисячі дрібної худоби. Втішала його велика і дружна сім’я: у нього було сім синів і три дочки.

Але диявол позаздрив Іову. Він став намовляти Богові на праведного Іова: “Хіба просто так богобоязливий Йов? Відніми в нього все, що в нього є, – чи благословить він Тебе?” Бог же, щоб показати всім, наскільки вірний Йому Йов, і щоб навчити терпінню людей у їхніх стражданнях, дозволив дияволу відняти в Іова все, що він мав.

І ось, в один день, розбійники викрали в Іова всю його худобу, слуг перебили, а страшний вихор з пустелі зруйнував будинок, в якому зібралися діти Іова, і всі вони загинули. Але Іов не тільки не став нарікати на Бога, а сказав: “Бог дав, Бог і взяв: нехай буде благословенне ім’я Господнє”.

Осоромлений диявол не задовольнився цим. Він знову став намовляти на Йова: “3а життя своє віддасть людина все, що є в нього: але торкнися його кісток, його тіла, – побачиш, чи благословить він Тебе?” Бог дозволив дияволу позбавити Іова ще й здоров’я.

І ось захворів Іов найстрашнішою хворобою – проказою. Тоді навіть дружина Іова стала вмовляти його сказати слово нарікання проти Бога, а друзі його, замість розради, тільки засмучують невинного страждальця своїми несправедливими підозрами. Але Іов залишився твердий, не втратив надії на Боже милосердя і тільки просив Господа засвідчити, що він терпить все невинно.

Після цього Бог, показавши всім приклад вірності і терпіння у Своєму рабі Йові, Сам явився й велів друзям його, які дивилися на Іова, як на великого грішника, просити молитов за себе в нього.

Бог нагородив Свого вірного раба. Іову повернулося здоров’я. У нього було знову сім синів і три дочки, а худоби стало вдвічі більше колишнього, і жив Йов ще сто сорок років у пошані спокійно, праведно і щасливо.

За церковним календарем, 19 травня вшановують правовірного Іова Багатостраждального, преподобного Іова Почаївського, преподобного Міхея Радонезького, мученика Варвара воїна.

Іменинниками 19 травня є:

Денис, Михайло.

Події 19 травня:

2005 — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.