18 травня Церква вшановує святу Ірину

Свята Ірина жила в I столітті. Її хрестив апостол Тимофій, учень апостола Павла. Ірина сміливо проповідувати Христа серед жителів Македонії, за що піддавалася приниженням і стражданням. Муки святої супроводжувалися чудесними знаменнями, які приводили багатьох до християнської віри.

Свята Ірина, родом слов’янка, жила в другій половині I століття і була дочкою Ликинія, правителя міста Магеддона в Македонії. Ще в юності Ірина увірувала в Христа.

Згідно з переказами, її хрестив апостол Тимофій, учень апостола Павла. Бажаючи присвятити своє життя Богові, свята Ірина відмовилася від заміжжя.

Пізнаючи все глибше християнську віру, свята Ірина стала переконувати і батьків стати християнами. Ликиній, батько Ірини, спочатку спокійно сприймав слова дочки, але потім розгнівався на неї, і коли вона відмовилася поклонитися ідолам, кинув її під ноги диким коням.

Не торкнувшись мучениці, коні кинулися на Ликинія і задавили його до смерті. Коли ж за молитвами дочки-християнки він був повернутий до життя, то увірував у Христа сам і все його сімейство. З ним також увірувало три тисячі язичників.

Після цього свята мучениця Ірина стала сміливо проповідувати Христа серед жителів Македонії, за що багато разів піддавалася приниженням і стражданням. Муки Ірини супроводжувалися чудесними знаменнями, які приводили багатьох до віри в Христа.

Коли Господь вказав Ірині день її кончини, вона пішла в одну гірську печеру біля міста Ефесу, вхід якої за її проханням, був завалений камінням. На четвертий день її знайомі повернулися до печери і, відкривши її, не знайшли в ній тіла святої Ірини.

Пам’ять святої Ірини дуже шанувалася в стародавній Візантії. У Царгороді в пам’ять святої Ірини були побудовані дивовижні храми.

18 травня згадують:

День пам’яті жертв депортації кримсько-татарського народу (1944)

У народі 18-того травня свої іменини відзначають Ярини. У Житії Святих про Ярину розповідається, що при народженні у неї було ім’я Пенелопа, однак коли вона досягла шлюбного віку, їй наснився ангел, який повідомив, що вона є улюбленою нареченою Ісуса Христа. Після цього Ярина перенесла немало страждань, але щоразу віра рятувала її.

Покинула цей світ Ярина 18 травня за новим стилем, і у народі здавна вважалося, що цього дня вже варто висаджувати розсаду капусти. Робили це жінки, бо вірили, якщо овочі посадить чоловік, то вони лише зацвітуть, а плодів не буде. Також цього дня спалювали траву на полях, що залишилася з минулого року.

Іменинниками 18 травня є:

Ярина, Ірина, Яків.

За церковним календарем, 18 травня вшановують великомученицю Ірину та згадують віднайдення мощей преподобного Іакова Желєзноборовського

18 травня святкують:

Міжнародний день музеїв