17 травня Церква вшановує святу мученицю Пелагію

Пелагія Тарсійська – християнська мучениця, яка жила в Тарсі в часи правління імператора Діоклетіана. Муки і смерть святої Пелагії за віру відбулися в 290 році. Коли припинилися гоніння на християн, на місці її поховання була побудована церква.

Пелагія народилася в третьому столітті в Тарсі, у Малій Азії, у родині знатних язичників. Дівчина відрізнялася надзвичайною красою, отримала гарну освіту і імператор Діоклетіан вирішив зробити її дружиною свого всиновленого спадкоємця.

Пелагія, чула про християн, їхню віру і мучеництво, і вирішила прийняти хрещення від єпископа Клінона, який перебував тоді в Тарсі. Разом з нею хрестилася і частина її слуг. Після цього вона відмовилася вступати в шлюб з прийомним сином Діоклетіана і була приведена матір’ю до імператора, який, побачив її красу і захотів зробити Пелагію своєю дружиною.

Вона відмовила Діоклетіану, визнала себе християнкою і була спалена в розпеченому мідному волі.

Кістки святої були зібрані місцевими християнами і поховані на одному з пагорбів в околицях міста.

Імператор Костянтин I Великий побудував над мощами святої церкву.

За церковним календарем, 17 травня вшановують мученицю Пелагію, преподобних Микиту, Кирила, Никифора, Климента, священномученика Еразма, Староруську ікону Божої Матері.

Іменинниками 17 травня є:

Кирило, Марія, Микита, Никифор, Пелагея (Пелагія), Сільван (Силуан, Силуян), Еразм (Єразм), Мирослава, Славомір, Бруно.

17 травня святкують:

Всесвітній день електрозв’язку й інформаційного суспільства (раніше «Всесвітній день інформаційного суспільства», Міжнародний день комунікацій).