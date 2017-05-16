16 травня Церква вшановує Феодосія Печерського

За ініціативою преподобного Феодосія був прийнятий перший Статут Печерського монастиря, організувано будівництво пнрших дерев’яних корпусів обителі, розпочато будівництво головної монастирської церкви на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Він засновник і керівник церковної бібліотеки Києво-Печерської лаври.

Преподобний Феодосій народився близько 1008 року в селі Васильєві.

Його батько був військовим і у зв’язку з цим його перевели до Курська, де пройшло дитинство і юність преподобного.

Будучи з дитинства побожним, Феодосій носив на тілі вериги, тобто важкі кайдани, і мріяв про чернецтво.

Пішовши з дому в 1032 році, Феодосій намагався прийняти постриг у київських монастирях, але скрізь отримував відмови в силу свого молодого віку.

Дізнавшись про святого Антонія, Феодосій прийшов до нього і прийняв постриг.

У 1054 році святий Феодосій був висвячений в ієромонаха, а в 1057 році обраний ігуменом Києво-Печерської лаври.

У період ігуменства в 1060-62 роках він організував будівництво дерев’яних корпусів монастиря, куди і перейшли усі його тодішні насельники числом близько 100 осіб.

За ініціативою Феодосія Печерського був прийнятий перший Статут Печерського монастиря, складений на основі студійського статуту проживання, список якого був надісланий за проханням Феодосія з Константинополя близько 1068 року.

При Феодосії було розпочато будівництво головної монастирської церкви на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

Преподобний відомий також як засновник і керівник однієї з перших церковних бібліотек на Русі — бібліотеки Києво-Печерської лаври.

Феодосій прославився своїм аскетизмом, носив старе лахміття.

Перед Великим постом Феодосій ішов у затвор. Закриваючись у печері, він брав із собою трохи хліба, а двері зовні засипали землею, і братія монастиря спілкувалася з ним тільки в разі крайньої необхідності через невеличке віконце, тільки в суботу або неділю.

Помер Феодосій в 1074 році після нетривалої хвороби.

Перед смертю він попросив поховати його вночі в тій печері, де він здійснював свій затвор під час Великого посту. Його прохання було виконано. Не пізніше 1088 року преподобний Нестор Літописець написав перше житіє Феодосія.

У 1090 році ігумен і братія лаври вирішили, що тіло Феодосія необхідно перенести в засновану ним церкву. За три дні до свята Успіння ченці почали розкопувати могилу і були знайдені нетлінні мощі Феодосія.

Перенесення мощей преподобного в церкву було звершено у свято Успіння Богородиці при соборі багатьох єпископів і ігуменів київських монастирів.

Під час татарської навали мощі Феодосія були покладені під спуд, тобто приховані.

У народі 16-того травня колись казали, що «з Тимофія є вже всім велика надія» – надія на тепло та гарний врожай. А також підмічали, якщо цього дня сонячно й тепло, то така погода буде і в кінці місяця.

За церковним календарем, 16-го травня вшановують мучеників Тимофія і Мавра, преподобного Феодосія, преподобного Петра Чудотворця.

Іменинниками 16 травня є:

Мавра, Тимофій, Петро, Феодосій.

Події 16 травня:

2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в музичному конкурсі «Євробачення» 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.

2008 — Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.